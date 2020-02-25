В Сургуте мужчина убил знакомого ради миллиона рублей

В Сургуте будут судить мужчину, который убил знакомого ради денег – он завладел полутора миллионами рублей, принадлежавших погибшему. Об этом пишет следственное управление Югры.

Весной 2019 года 43-летний обвиняемый гостил в поселке «Кедровый-16» в Сургуте. В пьяной потасовке он зарезал ножом владельца дачного дома, скрыл его труп, а затем обокрал. Найденные полтора миллиона рублей он поделил: миллион оставил себе, а полмиллиона перечислил на карту своей жены.

Отмечается, что помимо этого, мужчина работал в Сургуте по поддельному диплому «Уфимского государственного нефтяного технического университета».

В итоге ему представлены обвинения по трем статьям: убийство, хищение имущества и использование подложного документа. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, сельчанину из Югры грозит пожизненный срок за двойное убийство.