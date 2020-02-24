На трассах около Сургута водителей проверят на трезвость

Сегодня, 24 февраля, на трассе Нефтеюганск – левый берег р.Обь и Подъезд к Сургуту сотрудники Госавтоинспекции по Югре проверят водителей на трезвость. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.

«Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на автодорогах и осознания неотвратимости наказания», — уточняют специалисты.