Жители Сургута нашли таракана в кафе быстрого питания (02.24.2020) - Новости Сургута
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Жители Сургута нашли таракана в кафе быстрого питания

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Посетители нашли таракана в зале ресторана быстрого питания KFC в Сургуте. Случай произошел накануне, 23 февраля, в кафе, расположенном в торговом центре «Росич» на улице Геологической, 10. Горожане успели заснять насекомое на видео.

В комментариях к посту в соцсетях сургутяне отмечают, что недавно данный ресторан уже закрывали из-за антисанитарии.

Стоит отметить, что согласно требованиям Роспотребнадзора, владельцы мест общественного питания должны выполнять нормы СанПина. Среди требований к ресторанам в том числе отсутствие в заведениях вредителей, грызунов и паразитов.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 277, комментариев: 0


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