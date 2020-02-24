Жители Сургута нашли таракана в кафе быстрого питания

Посетители нашли таракана в зале ресторана быстрого питания KFC в Сургуте. Случай произошел накануне, 23 февраля, в кафе, расположенном в торговом центре «Росич» на улице Геологической, 10. Горожане успели заснять насекомое на видео.

В комментариях к посту в соцсетях сургутяне отмечают, что недавно данный ресторан уже закрывали из-за антисанитарии.

Стоит отметить, что согласно требованиям Роспотребнадзора, владельцы мест общественного питания должны выполнять нормы СанПина. Среди требований к ресторанам в том числе отсутствие в заведениях вредителей, грызунов и паразитов.