В Сургуте произошел пожар в жилом доме

Накануне, 23 февраля, вечером в жилом доме в Сургуте по адресу Тюменский тракт, 8 произошел пожар. Около 23.00 сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании. На место происшествие прибыли экстренные службы. От МЧС привлекли семь единиц техники и 26 человек личного состава. На тушение пожара площадью 16 квадратных метров огнеборцам понадобилось менее десяти минут.

«Причина возгорания устанавливается органами дознания», — заявили специалисты.

Стоит отметить, по сообщениям очевидцев из задымленного подъезда сотрудники скорой помощи эвакуировали некоторых пострадавших на носилках.