Глава Сургута поздравил горожан с началом масленичной недели

Глава Сургута Вадим Шувалов поздравил жителей города с началом масленичной недели в соцсетях.

«С началом масленичной недели, друзья! Особенно приятно, что сегодня выходной — можно отдыхать и вдоволь есть блины. Да и впереди у нас всего 4 рабочих дня, так что устать не успеем», — пишет мэр на личной странице «ВКонтакте».

Напомним, 1 марта, сургутяне смогут отметить Широкую Масленицу сразу на трех площадках города — на площади Сургутского госуниверситета, в парке Нефтяников и на территории колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского. В программе праздника запланированы традиционная дегустация блинов, взятие снежной крепости, кулачный бой, катание на собачьих и оленьих упряжках, конкурсы и выступления творческих коллективов.