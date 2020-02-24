Юных сургутян приглашают поучаствовать в конкурсе талантов

Городской культурный центр в Сургуте продолжает прием заявок на конкурс детских талантов. К участию приглашаются юные горожане в возрасте от 6 до 15 лет. Конкурсанты смогут проявить себя в направлениях эстрадный вокал, художественное слово, народная и современная хореография.

Заявки в организационный комитет принимаются до 2 марта по будням по адресу улица Сибирская, 2 каб. №2 с 09.00 до 17.00, а также по электронной почте zayavka.gkc@mail.ru. Уточнить информацию можно по телефону: 24-36-90, а ознакомиться с положением конкурса на сайте Городского культурного центра.

Стоит отметить, что конкурс «Дети черного лиса» проводится в Сургуте во второй раз.