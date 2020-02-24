​В Сургуте полицейский вынес на руках человека из горящей шиномонтажки

Сотрудник полиции в Сургуте спас человека от пожара. Происшествие случилось в ночь на 22 февраля на улице 30 лет Победы, 47/1 в шиномонтажной мастерской. Проезжавшие мимо патрульные ДПС заметили возгорание и, выяснив, что в горящем здании находится мужчина направились помочь ему. Сотрудник правоохранительных органов вынес из огня пострадавшего на руках.

По неподтвержденной информации, героем стал 25-летний сержант полиции Влад Сурков.

Стоит отметить, что пожарные прибыли место спустя 12 минут после сообщения о возгорании. Для ликвидации пожара от МЧС были задействованы 22 человека и 7 единиц техники. В течение 20 минут специалистам удалось потушить огонь. В данный момент причины происшествия устанавливают органы дознания.