Ипотечницы в Сургуте завершили голодовку: «Мы выходим из этой голодовки с удовлетворительным для нас результатом»

Десять участниц акции в Сургуте решили закончить голодовку. Об этом они объявили сами во время онлайн-трансляции на Ютуб-канале «Мы правы». В своем заявлении они отметили, что у двух участниц сильно упал сахар в крови, если они продолжат голодать, все может закончиться обмороком или госпитализацией. Кроме того, по словам женщин, они выходят из голодовки, удовлетворенные результатом. Так, заместитель губернатора Андрей Зобницев и директор Ипотечного агентства Югры Евгений Чепель во время встречи с голодающими пообещали создать специальную комиссию и провести проверку всех документов, которые запрашивались сотрудниками Ипотечного агентства и которые предоставляли участники программы для получения субсидий и компенсации процентной ставки по ипотеке. Документы о создании комиссии и начале проверки женщинам пообещали предоставить 26 февраля, во время рабочего визита в Сургут губернатора Югры Натальи Комаровой.

Напомним, свою акцию женщины начали 21 февраля. Таким образом молодые матери, которых обвинили в том, что они получили господдержку незаконно, попытались привлечь внимание властей к своей проблеме. На сегодняшний день в Югре в похожей ситуации оказались 628 семей.