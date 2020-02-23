Губернатор Наталья Комарова приедет в Сургут к голодающим ипотечницам 26 февраля

В Сургуте продолжается голодовка женщин – участниц окружной программы «Доступное жилье молодым», с которых Ипотечное агентство требует вернуть компенсации процентных ставок. Суммы, которые необходимо немедленно вернуть составляют от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей.

Сегодня – третий день голодовки. К участницам акции в первый день приезжал и.о. главы Сургута Алексей Жердев, на второй день наведались заместитель губернатора Андрей Зобницев и директор Ипотечного агентства Югры Евгений Чепель. На этой встрече были озвучены требования протестующих. Представители власти приняли предложения для рассмотрения. Однако женщины ждут встречу с губернатором, поскольку только от нее зависит решение их проблемы.

Отметим, что акция проходит в прямом эфире на Ютуб-канале "Мы правы". Сегодня в два часа дня к женщинам в очередной раз приехала скорая - медики ежедневно измеряют голодающим давление и уровень сахара в крови.

По информации правительства Югры, в Сургут Наталья Комарова приедет только 26 февраля. В ее графике запланирована встреча с участниками жилищных программ. Также на встречу были приглашены сургутянки – участницы голодовки.

Ранее в сообщении департамента общественных связей правительства ХМАО подчеркивалось, что все действия со стороны региональных органов власти и должностных лиц осуществляются строго в соответствии с законом.

«Как граждане мы разделяем переживания жителей (хотя не все из них действуют искренне – и об этом нам тоже известно). Но мы обязаны действовать исключительно в рамках правового поля. По-другому быть не может. Нельзя требовать у органов власти то, на что она не имеет прав», – отметили в своем сообщении представители департамента общественных связей Югры.