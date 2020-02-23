В Сургуте зиму проводят блинами, конкурсом валенок и катанием на банане по сугробам

В первый день весны,1 марта, сургутяне смогут проводить зиму и отметить Широкую Масленицу сразу на трех площадках города - на площади СурГУ, в парке Нефтяников и на территории колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского.

В программе праздника традиционные дегустация блинов с разнообразными начинками и добавками, взятие снежной крепости, кулачный бой, катание на собачьих и оленьих упряжках, всевозможные конкурсы, выступления творческих коллективов.

В качестве новинок организаторы приготовили дефиле в валенках: сначала самые красивые и оригинальные войлочные сапожки будут выбраны на фотоконкурсе, а после этого пимы-победители будут продемонстрированы на центральной сцене города.

Еще одним ноу-хау нынешней Масленицы станет катание на банане. Самый известный аттракцион приморских городов в Сургуте приобретет свой колорит – вместо морских волн надувные бананы будут вместе с пассажирами рассекать снежную гладь.