Участниц голодовки в Сургуте осмотрели медики - некоторым из них стало плохо

В Сургуте участницы голодовки сегодня, 22 февраля, были осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи - некоторым из них стало плохо без еды.

Как сообщила корреспонденту СИА-ПРЕСС Ольга Хитренко, приехавшие медики измерили девушкам давление и уровень сахара в крови. Также голодающие пожаловались на головные боли и слабость в теле. Госпитализация никому не понадобилась.

Напомним, в Сургуте десять женщин объявили бессрочную голодовку, так как с их семей требуют возврата компенсаций процентных ставок по жилищным кредитам. Суммы достигают миллиона рублей.