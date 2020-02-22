Следователи ищут очевидцев аварии под Сургутом, в которой погибли полицейские

Следователи разыскивают очевидцев аварии под Сургутом, в которой погибли полицейские.

2 февраля днем в районе 13 километра дороги «Северный обход Сургут» столкнулись «ЛАДА ГРАНТА» и большегруз «ВОЛЬВО FHTRUCK4x2». В аварии погибли двое сотрудников ОМВД России по Когалыму, ехавшие в командировку в Ханты-Мансийск.

Ранее сообщалось, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречку.

Очевидцев ДТП просят позвонить в Сургутский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Югре по номеру телефона (3462) 34-60-82.