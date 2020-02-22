Порядка 40 сургутян вышли на пикет в поддержку голодающих ипотечниц

В Сургуте сегодня, 22 февраля, в сквере в 31 микрорайоне прошел массовый пикет в поддержку голодающих ипотечниц. Порядка 40 жителей города - ипотечников и просто неравнодушных граждан вышли с плакатами на согласованную акцию.

Напомним, в Сургуте десять женщин объявили бессрочную голодовку, так как с их семей требуют возврата компенсаций процентных ставок по жилищным кредитам. Суммы достигают миллиона рублей.

Правительство Югры не считает, что права граждан были нарушены, более того - власти сообщают, что "не все из них действуют искренне".