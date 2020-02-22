Сургутянке, убившей знакомого и спрятавшей его труп в чемодан на балконе, хотят дать 15 лет тюрьмы

Жительнице Сургута, которая в декабре прошлого года нашла у себя труп в чемодане на балконе, грозит 15 лет тюрьмы. Обвинение утверждено прокурором и передано в суд.

Напомним, в один из дней декабря 2019 года в городскую полицию обратилась сургутянка, сообщив, что нашла в чемодане на балконе труп знакомого, но не знает, откуда он там взялся. Стражи правопорядка выяснили, что мужчина был убит более чем 20 ударами ножа. Убийцей и оказалась заявительница - она в пылу пьяной ссоры зарезала собутыльника, а потом вместе с сожителем спрятала его на балконе.