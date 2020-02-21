​В Сургуте жители одного из районов переживают за жизни детей из-за стаи бродячих собак

Жители жилого комплекса «Александрия» в Сургуте опасаются за безопасность своих детей из-за стаи бродячих собак, которая обосновалась в этом районе. По словам жильцов ЖК, чиновники будут бездействовать в отношении этой ситуации до тех пор, пока кто-то из горожан не пострадает.

«В администрации говорят, что получают кучу жалоб из нашего района, но по закону сделать ничего не могут. И это несмотря на то, что недавно мальчика покусали и пришлось ставить уколы от бешенства», — говорят сургутяне.

Стоит отметить, что согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» представители муниципальной власти действительно бессильны в отношении бездомных собак — их запрещено усыплять. Регулирование численности производится посредством метода ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на прежнее место обитания.) При условии отсутствия у чипированной собаки агрессии к человеку, после прохождения вакцинации от бешенства и стерилизации животных возвращают на прежнее место обитания.