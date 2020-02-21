​В Сургуте обманутые дольщики ежедневно выходят на пикеты и планируют объявить голодовку

Дольщики дома №2 жилого комплекса «Любимый» в Сургуте ежедневно на протяжении недели выходят на одиночные пикеты. Вкладчики строительной компании «ДЭП» устраивают протестные акции перед зданиями администрации и думы города, а также перед жилстройнадзором. Причиной тому, по словам сургутян, стало бездействие властей города и региона в решении проблем обманутых дольщиков.

«Сегодня на одиночном пикете возле здания думы города Сургута женщине, стоявшей с плакатом, стало морально плохо. Она плакала, пыталась сказать «помогите», но слезы перекрывали все ее слова. Люди находятся в страшном отчаянье и доведены уже до истерики», — заявили представители инициативной группы дома.

Горожане напомнили, что вынуждены многие семьи вынуждены платить ипотечные взносы за недостроенные квартиры и в то же время оплачивать арендное жилье.

«Бездействие власти заставляет нас идти на более крайние меры! Мы объявим голодовку и будем голодовать до тех пор, пока наш дом №2 ЖК «Любимый» не будет достроен. А если учитывать то, что он вообще не строится, то люди просто поумирают с голоду за это время!» — пояснили в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС протестующие.

Напомним, в Сургуте более года назад у застройщиков «Северстрой» и «ДЭП» начались финансовые проблемы. Строительство на объектах компаний было приостановлено. Полгода назад к решению конфликта подключилась губернатор Югры Наталья Комарова. В данный момент для большинства проблемных домов найдены варианты достроя, однако часть объектов все еще простаивает, а сургутяне, вложившие деньги в долевое строительтсво, остаются в неведении — когда квартиры сдадут в эксплуатацию.

Помимо этого, полиция возбудила уголовные дела против ряда застройщиков, которые более чем на год задерживают сдачу домов дольщикам.