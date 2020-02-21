​На трассе Сургут — Нефтеюганск произошло смертельное ДТП: «шестерку» разорвало пополам

Сегодня, 21 февраля, около 13.00 на 35 километре трассы Сургут — Нефтеюганск произошло ДТП, где погиб мужчина. На дороге столкнулись грузовой автомобиль «Мерседес Бенц» и ВАЗ 2106. В результате аварии водитель «шестерки» погиб до приезда скорой помощи, оба автомобиля получили механические повреждения.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственного управления и дорожно-постовой службы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.