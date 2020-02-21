В Сургуте из-за оттепели увеличат количество снегоуборочных машин для быстрой очистки дорог

В Сургуте с вечера 21 февраля число снегоуборочных машин будет увеличено с 80 до 100. Это связано с продолжительной оттепелью в городе, из-за которой на дорогах образовалась снежная каша.

«Взаимодействие дежурных организовано в режиме онлайн, они постоянно на связи. К работе так же подключили ЕДДС. То есть, в случае возникновения аварийных ситуаций в городских дворах можно смело звонить по номеру 112. Диспетчерские службы управляющих компаний так же работают круглосуточно. Для оперативного решения проблем УК назначили дежурных мастеров и дворников», - прокомментировал заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

Помимо этого, глава города Вадим Шувалов на собраниях с руководством управляющих компаний призвал коммунальщиков следить за состоянием дворов в праздничные дни и проводить усиленную работу по очистке дорог и крыш от снега и льда. Такое решение было принято в связи с тем, что местные жители стали чаще жаловаться на заснеженные крыши и тротуары, а также на сосульки и гололед. Для оперативной работы были назначены дежурные из числа коммунальщиков и сотрудников администрации.