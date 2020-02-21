Архив с историей Сургута оцифруют и выложат в интернет

Сургутский городской архив переедет в новое здание, а документы выложат в интернет для свободного пользования. Об этом сообщил заместитель главы города Алексей Жердев на заседании думы:

«Мы надеемся, что в третьем квартале этого года мы переедем в новый архив, — рассказал исполняющий обязанности мэра депутатам, — Это очень хорошая новость, потому что у нас сейчас семь помещений архива в разных местах города. Бывают протечки, это сказывается на хранении документов».

На приобретение нового помещения и оборудования округ выделил Сургуту более 350 миллионов рублей. Новые технологии позволят восстановить утраченные и испорченные документы.

После переезда архив будет оцифрован и выложен в интернет, где с историей Сургута и Сургутского района сможет ознакомиться любой желающий.

Отметим, сургутский архив — один из старейших в Югре. В нем хранятся документы с XIX века, а официальной датой его открытия считается 1937 год.