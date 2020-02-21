Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале

Роструд напоминает о длинных выходных и, соответственно, короткой рабочей неделе в честь празднования Дня защитники Отечества. Так как праздник будет в воскресенье, выходным днем назначен понедельник, 24 февраля:

«В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник. Таким образом, россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с 25 по 28 февраля», - пишет пресс-служба ведомства.

Таким образом, рабочая неделя продлится четыре дня: с 25-го по 28-е число.

Отмечается, что похожим образом сформируется неделя во время женского Дня. Сургутяне, как и люди по всей России, будут отдыхать с 7 по 9 марта.