​Заместитель главы Сургута рассказал о поездках на общественном транспорте: «Это не разовый опыт и не пиар»

Накануне, 20 февраля, заместитель главы Сургута Алексей Жердев попал на фото жителей города во время поездок на общественном транспорте. Сургутяне обратили внимание, что встретили Жердева в автобусе после встречи главы Вадима Шувалова с населением, где на чиновников обрушился шквал критики из-за грязных салонов автобусов. Тогда же Шувалов заявил, что даст поручение сотрудникам администрации устроить проверку перевозчиков.

«Я езжу в общественном транспорте достаточно часто, раза два в месяц. Вчера просто попал на фото. Ехал на 47 маршруте от думы города. После встречи с населением, которая была на прошлой неделе, нужно было посмотреть автобусы — были жалобы, что грязно в салоне. Мы часто ездим, не только я, но и другие замы. Это не разовый опыт, не пиар, это просто текущая работа», — пояснил замглавы города в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

Также Жердев отметил, что вчерашняя поездка была комфортной и не вызвала у него нареканий: была возможность безналичной оплаты билета, салон теплый, чистый, а сам транспорт не ржавый. Однако он пояснил, что подобные выезды помогают заметить проблемы в Сургуте. «Вчера не понравилось то, что дорожки перед остановкой не были почищены — я дал поручение убрать. Еще у остановки, где дума города, нет информационного табло — будем проверять почему не повесили», — сказал замглавы.

Стоит отметить, что на поездку чиновника в общественном транспорте в своем Telegram-канале отреагировала Ксения Собчак. «Демократизация власти в действии», — прокомментировала новость телеведущая. Интересно, что она также добавила Жердева в друзья в социальных сетях.