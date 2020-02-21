Житель Сургутского района сдал в ломбард вещи из съемного жилья

В поселке Федоровский Сургутского района житель одной из съемных квартир заложил в ломбард вещи хозяйки.

Как пояснила стражам правопорядка потерпевшая, в мае 2019 года она сдала квартиру уроженцу Омской области. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.

Когда жительница Федоровки уехала в отпуск, ее арендатор вынес из съемного жилья два телевизора и норковую шубу, и заложил эти вещи в ломбард, получив 197 тысяч рублей.

Вор отправился за решетку в колонию строгого режима на один год и семь месяцев.