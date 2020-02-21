​В Сургуте во дворе дома иномарка сбила ребенка

В четверг, 20 февраля, в 14.12 во дворе одного из домов на проспекте Мира в ДТП пострадал 7-летний ребенок. Мальчик угодил под колеса Chevrolet Lacetti, которым управлял 34-летний водитель.

«Водитель не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дворовый проезд. В результате дорожно-транспортного происшествия, пешеход, мальчик 2012 года рождения, получил травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека.

На этой неделе в Сургуте в автоавариях пострадали четыре несовершеннолетних пешехода. 18 февраля под колеса автомобилей попали 5-летний ребенок, который переходил дорогу по «зебре» вместе с мамой, и две 17-летние девушки, также пересекающие проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В начале недели в городе стартовала профилактическая акция «Пешеход». Инспекторы ДПС будут больше внимания уделять водителям, которые не пропускают пешеходов, и пешеходам, нарушающим ПДД.