Очередной эфир «Губернатор Онлайн» будет посвящен поддержке семей с детьми

В Югре 27 февраля состоится первый в этом году эфир «Губернатор Онлайн».

Тема разговора — все о поддержке семей с детьми. В студии на вопросы жителей округа ответит глава региона Наталья Комарова вместе со своим заместителем Всеволодом Кольцовым.

Свои вопросы югорчане могут задать под постом в официальной группе «Югра», там же в 12 часов 27 февраля начнется прямая трансляция.

В настоящий момент под публикацией порядка 20 обращений. Они связаны с выплатой маткапитала, субсидиями на приобретение жилья для молодых семей, детскими пособиями и так далее.