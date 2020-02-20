​Главный священник Сургута в компании с митрополитом Югры, несмотря на риск коронавируса, отправились с миссией на самый юг Филиппин

Благочинный Сургута и Сургутского района Антоний Исаков в свой день рождения, 18 февраля, вылетел вместе с другими представителями епархии на самый южный остров Филиппин (Минданао) для проведения миссионерской работы. Возглавил поход митрополит Ханты-Мансийский, Сургутский, а еще с сентября 2019 года Манильский и Ханойский Павел Фокин.

«Сутки перелетов (Сургут-Москва-Стамбул-Манила-Давао) на край земли завершились благополучно и вот мы достигли самого южного острова Филиппин, острова Минданао… Сегодня совершили Литургию в храме св.блаженной Матроны и Владыка рукоположил в сан диакона Иоанна. Филиппинский клир пополняется уже не приезжими миссионерами, а местными православными христианами», – рассказывает у себя в Facebook Антоний Исаков. Он также сообщил, что сегодня, 20 февраля, представители РПЦ освятили место под строительство храма в деревне Кинаблан на острове Давао.

Стоит отметить, что на Филиппинах были зарегистрированы случаи коронавируса, и на территории этой страны от этой инфекции умер китаец, приехавший из эпицентра болезни — города Ухань.

Напомним, что в сентябре 2019 года патриарх Кирилл назначил главу югорской епархии митрополита Павла заведовать приходами Русской православной церкви на Филиппинах и во Вьетнаме. В церковной иерархии это считается повышением.