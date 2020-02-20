В Сургуте на перекрестке улиц Республики и Энгельса на строительной площадке произошел обвал металлоконструкций

В Сургуте на перекрестке улиц Республики и Энгельса случился обвал металлоконструкций строящегося здания. Инцидент произошел 20 февраля приблизительно в три часа дня. Информацию об этом опубликовали в городском сообществе «К-ИНФОРМ | СУРГУТ».

По словам подписчиков паблика, строителей успели эвакуировать из здания:

«Я была неподалеку, когда это произошло, видела, как люди эвакуировались из здания... Но просьб о помощи не слышно было. Дай Бог чтоб никто не погиб... Мне кажется, прохожие даже не поняли, что случилось. Все ходили словно ничего не произошло», – рассказала одна из сургутянок.

Как сообщили представители городской «Единой дежурно-диспетчерской службы» корреспонденту СИА-ПРЕСС, об инциденте и пострадавших информация к ним не поступала.