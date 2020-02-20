Пациенты травматологии в Сургуте не могут дойти до больницы из-за снежной каши на дороге

Из-за резкой оттепели во дворах Сургута образовалась снежная каша. Люди жалуются на неудовлетворительное состояние проезда у городской травматологической больницы на Нефтеюганском шоссе, из-за чего пациенты не могут дойти до медучреждения:

«Проезд к травматологической больнице. Люди с костылями и на колясках не могут добраться... Была свидетелем, как колясочника ПЕРЕНОСИЛИ через эту кашу!», - пишет сургутянка в сообществе «ЧТО ПРОИЗОШЛО. СУРГУТ 24// ЧП СУРГУТ».

Заместитель председателя гордумы Артем Кириленко сообщил журналистам, что проезд у травматологии - муниципальный, и заниматься им должен город:

«Если собственники жилья в таких случаях обращаются в управляющую компанию, то здесь явно нужно писать на портал Твой Сургут, там на заявки оперативное на такие заявки оперативно реагируют. Еще можно сообщить в контрольное управление при администрации», - рассказал депутат.

Напомним, сургутские коммунальщики начали убирать последствия внезапной оттепели.