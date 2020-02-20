На Масленицу в Сургуте будут блины и конкурсы с призами

С началом весны в Сургуте пройдет масленица — праздник запланирован на 1 марта с 12 часов дня до 16 вечера. На своим личных страницах в соцсетях глава города Вадим Шувалов пообещал сургутянам блины, праздничный концерт и конкурсы с призами:

«Будем участвовать в конкурсах и получать призы, смотреть праздничный концерт и есть блины до отвала. Дети тоже не заскучают: для них пригласили аниматоров. Прогоним надоевшую зиму, чтобы на ее место поскорее пришла весна!»

Масленица в Сургуте пройдет на площади СурГУ. Мэр напомнил горожанам, что в день гуляний парковаться у здания университета запрещено.