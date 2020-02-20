​Бойца ОМОН в Сургуте задержали по обвинению в пытках

Бойца сургутского ОМОН задержали по подозрению в пытках. Силовика обвиняют в избиении сотрудника МЧС Александра Хохлова. Информацию об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Югре. Также правоохранители заявили, что омоновцу вменяется статья 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

В октябре 2019 года супруга сотрудника МЧС Ольга Хохлова опубликовала на YouTube видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину, где просила обратить внимание на «беспредел, который происходит в правоохранительных органах Сургута». По словам девушки, в 2018 году против ее мужа возбудили уголовное дело, связанное с коррупцией, однако доказать его виновность специалистам не удалось. В прошлом году преследование возобновилось и силовики, как говорит супруга, выбили из него признательные показания пытками.





На видео Хохловы показали последствия увечий, которые нанесли Александру силовики.

Хохлова заявила, что мужу сломали ребра и отбили внутренние органы во время допроса. Она уточнила, что сотрудники полиции его били элекрошокером, душили пакетом и унижали, чтобы мужчина подписал показания, свидетельствующие против него. Также Хохлова рассказала о причастности к преступным действиям против ее мужа со стороны следователя местного СК Степана Ткача и начальника ОБЭП по Сургуту Сергея Исаева.

Корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что на данный момент в этом деле зафиксирован один фигурант — сотрудник ОМОН. Информацию о других возможных участниках пыток следователи сейчас не комментируют.