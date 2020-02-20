Следователи проводят проверку по факту гибели сургутянина, выпавшего с шестого этажа на бульваре Свободы (02.20.2020) - Новости Сургута
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Следователи проводят проверку по факту гибели сургутянина, выпавшего с шестого этажа на бульваре Свободы

Видео: vk.com/kinform
Видео: vk.com/kinform

По факту гибели 29-летнего жителя Сургута, который накануне вечером выпал из окна шестого этажа, проводится проверка. Об этом корреспонденту ИА «СИА-ПРЕСС» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», - отметили в ведомстве, воздержавшись от дальнейших комментариев до завершения следственных мероприятий.

По данным источника агентства, мужчина страдал психическим заболеванием, ранее он высказывал намерение покончить с собой. «Скорей всего, криминального следа в происшествии нет», - отметил собеседник, знакомый с ситуацией.

Трагедия произошла вечером в среду, 19 февраля, на бульваре Свободы, 8. Мужчина выпал из окна шестого этажа. На месте происшествия работала бригада «скорой». Медики пытались спасти жизнь пострадавшего, но его травмы оказались летальными. По данным агентства криминальных новостей «К-Информ», погибший страдал шизофренией.


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Сегодня в 11:49, просмотров: 365, комментариев: 0


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