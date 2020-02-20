Жители Сургута пожаловались на шум от «Монетки». Директора оштрафовали на тысячу рублей

Директор одной из «Монеток» в Сургуте оштрафован на одну тысячу рублей за то, что уровень шума от магазина превышает допустимые нормы.

Филиал продуктовой сети располагается в одном из жилых домов города, жители которого пожаловались на шум от технологического оборудования в Роспотребнадзор. После замеров управление пришло к выводу, что жалобы обоснованы. Было возбуждено дело об административном правонарушении, вынесено предписание об устранении замечаний.

Компания попыталась оспорить решение в Арбитражном суде Югры, но проиграла дело. Как пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС в Роспотребнадзоре, штраф в 1000 рублей был наложен по статье 6.4 КоАП РФ на должностное лицо — директора магазина.