​В Сургуте два месяца будут показывать бесплатное кино

В Сургуте в кинотеатре «Галерея кино» с 1 марта по 30 апреля бесплатно будут показаны 17 фильмов.
Сеансы состоятся в рамках социальной акции «Кино для всех». Сургутянам предлагают посмотреть художественные и документальные картины. Например, «Голос за безгласных», «Болевой порог», «Лист ожидания», «Я, Дэниел Блэйк», «Мальчик русский», «Мозг. Вторая вселенная», «Мозг. Эволюция», «Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана», «Мысленный волк», «Кровь», «Простой карандаш», «Риф» и другие.
Забронировать места можно по телефону 458-458.