​Сургутские коммунальщики начали убирать последствия внезапной оттепели

В Сургуте коммунальщики в усиленном режиме проводят внеплановые очистки дворов от снега, а также вывозят оставшиеся после уборки кучи. Коррективы в графики работ внесла внезапно начавшаяся оттепель.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ситуация находится на контроле у департамента городского хозяйства. Для более оперативного взаимодействия с управляющими компаниями сотрудники департамента создали общий чат в одном из популярных мессенджеров. В нем они попросили сообщать сургутянам не только дату уборки, но и дату вывоза снега.