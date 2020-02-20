В среду, 19 февраля, в 18.10 на перекрестке улиц Кольцевая и Дружбы Народов в Лянторе в ДТП пострадали два человека. По данным отделения пропаганды УГИБДД Югры, 55-летний водитель автомобиля Mazda, поворачивая налево, не уступил дорогу KiaRio под управлением 35-летнего мужчины, из-за чего и произошло столкновение.

«В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автомобиля Kia, мужчины 1992 и 1988 годов рождения, получили травмы», - сообщили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировано две автоаварии, в которых пострадали четыре человека.

Стоит отметить, что на 20 февраля в округе объявлено предупреждение о гололеде. Госавтоинспекция Югры рекомендует выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями и состоянием проезжей части.