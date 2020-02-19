​В Сургуте мужчина выпал из окна шестого этажа и погиб

В Сургуте на бульваре Свободы, 8, мужчина выпал из окна шестого этажа. Как сообщает К-Информ, он скончался на месте. Сейчас на месте работают оперативники, которые выясняют, как произошла эта трагедия.

Подобные ЧП стали часто происходить в крупнейшем городе Югры. В самом начале годе, 2 января, с восьмого этажа выпал молодой парень – он так же скончался на месте. До этого в октябре с шестого этажа выпал 13-летний школьник – он приземлился на козырек у подъезда и, к частью, остался жив, хотя и получил много травм. В августе произошли два аналогичных случая, в одном мужчина погиб, а в другом парень переломался, но выжил. Но, пожалуй, самый яркий случай подобного инцидента произошел в январе этого года в Излучинске – там девушка вылетела из окна девятого этажа, и благодаря верхней одежде, в которой была, и глубоким сугробам, не просто выжила, но и самостоятельно поднялась и покинула место происшествия.