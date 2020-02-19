​Известный хоккеист отдал клюшку и свитер для продажи на аукционе, чтобы помочь тяжелобольной девочке из Югры

Российский хоккеист, Олимпийский чемпион, Чемпион мира, двухкратный обладатель Кубка Стенли Павел Дацюк отдал свои клюшку и свитер для продажи на аукционе, чтобы помочь тяжелобольной Юлиане Сырцовой из Югорска. Два месяца назад годовалой девочке поставили диагноз — спинальная мышечная атрофия второго типа (СМА2). Врачи нашли у нее генетическое заболевание, приводящее к постепенной атрофии мышц.

Российские медики бессильны в лечении данного заболевания, помочь ребенку может терапия в США. Родителям Юлианы в короткий срок необходимо собрать 145 миллионов рублей, чтобы приобрести американский препарат. В сборе уже приняли участие многие югорчане, а также помощь оказывают медийные личности со всей страны.

Так, аукцион вещей Павла Дацюка проходит до 27 февраля в Instagram-аккаунте Юлианы. Начальная цена хоккейного свитера с номером 13, в котором спортсмен играл на Олимпийских играх в Пхенчхане в Южной Корее, составляет 30 тысяч рублей, а клюшки, с которой он выступал на тех же соревнования, — 50 тысяч рублей.

Подробнее об аукционе и лечении ребенка можно узнать в ее соцсетях.

Стоит отметить, что на сегодняшний день семье Сырцовых удалось собрать более 34 млн рублей.