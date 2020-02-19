​В Сургуте иномарка сбила 5-летнего ребенка на «зебре»

Вечером во вторник, 18 февраля, в Сургуте на улице 30 лет Победы в ДТП пострадал 5-летний ребенок. Мальчик переходил дорогу вместе с мамой по нерегулируемому пешеходному переходу, отбежал немного вперед и угодил под колеса Peugeot, которым управлял 23-летний водитель. Пострадавший госпитализирован в травмцентр с гематомами и сотрясением мозга. Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспеции, сообщает пресс-служба УМВД города.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, во вторник на улице 50 лет ВЛКСМ под колеса иномарки угодили еще две несовершеннолетние. 17-летних девушек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбила 45-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris.

Вчера в Сургуте стартовала профилактическая акция «Пешеход», в рамках которой инспекторы ДПС при патрулировании будут уделять особое внимание водителям, которые не пропускают пешеходов и пешеходам, которые нарушают правила дорожного движения.