​В Сургутском районе назначен новый прокурор

Прокурором Сургутского района назначен Александр Еременко. Соответствующий приказ подписан Генпрокурором Игорем Красновым, сообщает 19 февраля пресс-служба окружного надзорного ведомства.

С 2016 года Еременко был старшим помощником прокурора автономного округа по обеспечению собственной безопасности и физической защиты. В органах прокуратуры он работает с 2007 года. Занимал должности прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, госнаркоконтроля и юстиции прокуратуры округа, заместителя начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, госнаркоконтроля и юстиции прокуратуры округа, заместителя Нефтеюганского межрайонного прокурора, заместителя прокурора Пыть-Яха и прокурора Пыть-Яха. До прихода в прокуратуру работал в органах налоговой полиции автономного округа, в УВД по ХМАО-Югре.

Бывший прокурор Сургутского района Андрей Горобченко с осени 2019 года работает заместителем прокурора Югры.