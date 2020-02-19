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​В Сургуте напротив парка Геологов строится высотка. Некоторые горожане считают, что она превратит их жизнь в ад

В Сургуте напротив парка Геологов, на пустыре между домами Мелик-Карамова, 25 и 90, строится 17-этажный дом. Некоторые горожане считают, что из-за нее в районе образуется транспортный коллапс.

Так, например, сургутянка Катерина Колосова на портале «Твой Сургут» отмечает, что жители района не раз жаловались властям, с просьбой «остановить строительство, которое превратит жизнь горожан в ад».

«Во всех дворах этого застройщика («Сибпромстрой» — прим. ред.) нет места для парковки транспортных средств. Садов не достаточно, а в этом случае сад и не добавят, школ нет, поликлиника задыхается! — пишет горожанка. — Рядом гимназия и музыкальная школа. У них и так нет парковки, родители паркуются на пешеходном переходе, а теперь добавится еще и этот огромный дом! Посмотрите, что вы натворили на улице Тюменский тракт, Билецкого, Крылова, Университетской!»

Чиновники же отвечают, что строительство высотки законно — оно ведется в зоне многоэтажной жилой застройки, а разрешение на строительство выдано в соответствии с Градостроительным Кодексом.

Кстати, 4 февраля, на этой стройплощадке рабочий упал с третьего этажа, его доставили в травматологический центр.


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Сегодня в 11:45, просмотров: 474, комментариев: 1


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Комментарии:
tdn
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Сегодня в 12:23
Катерина Колосова, ну а что, нужно и вам частичку ада, все же ему только на ЖД концентрироватся, тем более что чинуши пишут что все нормально, все разрешения получены.

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