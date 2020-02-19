​В Сургуте пассажир порезал водителя такси ножом

В Сургуте пассажир автомобиля порезал водителя ножом вместо оплаты проезда. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердили в пресс-службе полиции Сургута. Официальные подробности сотрудники правоохранители обещали предоставить в ближайшее время.

Стоит отметить, что в местных пабликах в соцсетях сообщили, что нападавший заказал автомобиль через сервис BlaBlaCar в Нижневартовске по направлению в Сургут. Добравшись до города, он нанес водителю несколько ножевых ранений в руку и грудь, а после скрылся. Уточняется, что происшествие случилось неподалеку от кольца ГРЭС.

Сейчас пострадавший автомобилист находится в Сургутской клинической травматологической больницы. Полиция начала расследование.

По неподтвержденным данным, личность преступника еще не установлена.