​В Сургуте легковушка сбила двух девочек на пешеходном переходе

В Сургуте произошло ДТП, где пострадали два ребенка. Накануне, 18 февраля, на ул. 50 лет ВЛКСМ 45-летняя женщина за рулем «Хендай Солярис» допустила наезд на двух девочек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии 17-летние девушки получили травмы.

По данным Госавтоинспекции, за прошедшие сутки в Югре произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили травмы. Кроме того, специалисты сообщают, что на дорогах округа задержано три водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения.