​В Сургуте создана рабочая группа, которая будет обсуждать поправки в генеральный план города

Со среды, 19 февраля, в Сургуте будет создана рабочая группа, которая будет обсуждать поправки в генеральный план города. Об этом сообщает пресс-служба администрации. «Изменения в генеральный план Сургута будут обсуждаться коллегиально. Сегодня на депутатских слушаниях было принято решение о создании соответствующей рабочей группы, которая приступит к изучению и внесению изменений в документ», – пишут представители городской власти.

В рабочую группу войдут сотрудники администрации и депутаты думы Сургута (где-то здесь не хватает слов «представители общественности» – прим. ред.). По версии чиновников, обновленный генплан позволит собрать дополнительно 55 миллиардов рублей инвестиций в экономику города.

Стоит отметить, что депутаты думы Сургута вместе с прокуратурой города развернули процесс принятия поправок в главный градостроительный документ. Правоохранители указали на то, что общественные слушания, которые должны были утвердить изменения, были проведены с существенными нарушениями. Депутаты указали на то, что многие поправки сомнительны с точки зрения градостроительных решений – так, в городе могут появиться новые зоны высотной жилищной застройки, причем на месте, где должны появляться парки, или на месте бывшего совхоза «Северное» и даже вместо заправочных комплексов.