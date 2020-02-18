​Фонд капремонта Югры опубликовал даты и места консультаций для жителей Сургута

Задать свои вопросы специалистам регионального фонда капремонта сургутяне смогут в четверг, 20 февраля. Такую информацию сообщила пресс-служба администрации города. Консультация представителей фонда будет идти с 10 до 17 часов (с перерывом на обед с 13 до 14) на проспекте Ленина, 49, в пункте по работе с населением №21. Там можно будет задать все интересующие вопросы, а также напечатать квитанцию для оплаты взносов, узнать о задолженности, получить выписки с лицевых счетов, а также узнать способы оплаты.

Это будет последняя встреча представителей фонда с сургутянами в феврале, в настоящий момент запланированы еще две аналогичные консультации в крупнейшем городе Югры – 5 и 26 марта. Время и место остаются теми же. Подробности об этих встречах можно узнать по телефону 35-60-49.