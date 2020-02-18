​«Сургутнефтегаз» подвел итоги четвертого квартала – компания за год подорожала почти на триллион рублей

«Сургутнефтегаз» отчитался об итогах четвертого квартала 2019 года. В документе указано, что с 31 декабря 2018 года до 31 декабря 2019 года рыночная капитализация компании выросла с 1,26 до 2,1 трлн рублей. Это обусловлено стремительным ростом акций главного предприятия Сургута, который случился на фоне создания в 2019 году специального инвестиционного подразделения – инвесторы предположили, что гендиректор Владимир Богданов решил пустить в коммерческий оборот часть из огромных депозитов в 3 трлн рублей.

Подводя итоги четвертого квартала, авторы отчета констатируют, что «Сургутнефтегаз» занимает 10,8 процента нефтедобычи и 6,5 процента нефтепереработки в России. Уровень извлечения нефти из недр сохранился на уровне предыдущего года и составил 60,8 млн тонн. Компания заявила о росте разведочного и эксплуатационного бурения на 13,1 и 2,1 процента соответственно. Заводы «Сургутнефтегаза» переработали за год 18,6 млн тонн нефти.

Более подробные итоги 2019 года, в том числе по финансовым показателям, компания представит в большом отчете, который будет презентован и утвержден на собрании акционеров.