Управление природопользования и экологии Сургута все-таки ликвидируют

Сургутское управление природопользования и экологии все же будет реорганизовано и оптимизировано. Городской администрации удалось убедить думу в целесообразности этого решения во время депутатских слушаний, прошедших сегодня, 18 февраля.

«Безусловно, всех нас – как жителей, так и депутатов – волнует судьба управления. Вы готовы заверить городу, что экология будет поддерживаться на прежнем уровне?» – спросил у заместителей главы города депутат Игорь Бруслиновский.

Те же вопросы, но в слегка иной форме, задали его коллеги: Богдан Гужва, Артем Кириленко и Василий Голодюк. Их интересовало, что станет с национальными проектами, свернется ли строительство парков и скверов, лишится ли город 20-летних достижений в области озеленения?

«Мы понимаем всю степень ответственности. Как исполняющий обязанности главы города, заверяю: все функции экологии будут сохранены», – заявил замглавы Сургута Алексей Жердев, – «Более того, в этом году объемы озеленения будут увеличены, в том числе и финансирование».

Алексей Жердев добавил, что несколько сотрудников после ликвидации управления перейдут в департамент городского хозяйства, которым как раз руководит бывший главный сургутский эколог Роман Богач. Ему не составит труда правильно и эффективно организовать работу бывших коллег.

В итоге, 20 февраля депутаты городской думы проголосуют «за», после чего начнется процесс реорганизации.

Напомним, на прошлой неделе власти Сургута изъявили желание оптимизировать управление природопользования и экологии, мотивируя это экономией бюджета и ускорением работы между департаментами администрации. Об этом решении резко негативно высказался Сергей Полукеев, создатель управления лесопаркового хозяйства.