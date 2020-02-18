​В Сургуте поймали мужчину, который квадрокоптером пытался передать в колонию сотовый телефон

В Сургуте ночью, 16 февраля, возле исправительной колонии № 11 был пойман мужчина, который квадрокоптером пытался передать за забор сотовый телефон.

Злоумышленником оказался ранее судимый 39-летний житель города. За попытку переправить мобильник и нарушение правил использования воздушного пространства ему грозит штраф 3000-5000 рублей и 30-50 тысяч рублей соответственно.

К примеру, в октябре прошлого года за аналогичное нарушение 40-летний житель Сургутского района был оштрафован на 45 тысяч рублей.