​В Сургуте за 100 млн рублей отремонтируют бассейн у гимназии Салахова

Администрация Сургута объявила аукцион на капитальный ремонт бассейна «Нептун», находящегося при гимназии-лаборатории Салахова. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок. Максимальная сумма контракта – 101,7 млн рублей. Для того, чтобы принять участие в аукционе, компании предстоит внести обеспечительную заявку в 508 тысяч рублей, а победитель должен будет выложить 30,5 млн рублей в качестве платежа, гарантирующего серьезность его намерений.

Капитальный ремонт бассейна должен быть завершен к 31 августа 2021 года. Обновленное здание должно будет отвечать всем современным нормам, в том числе по доступности для людей с ограниченными возможностями. Сбор заявок на аукцион продлится до 2 марта, в тот же день пройдут электронные торги.