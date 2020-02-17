​В Сургуте дети играли на горе снега, возле которой работала тяжелая снегоуборочная техника // ВИДЕО

Потенциально опасный момент сняла на видео сургутянка, проезжавшая по одному из дворов: она зафиксировала, как дети играют на горе снега, возле которой работает тяжелая снегоуборочная техника. Свое возмущение жительница опубликовала в сообществе «К-Информ». «Вот так у нас снег убирают», – сетовала сургутянка.

Стоит отметить, что подобные ситуации для нашего города не редкость, и они несколько раз приводили к трагическим последствиям. Так, многие помнят историю начала 2019 года, когда под колеса мусороуборочной машины попал первоклассник. В сентябре работник администрации Сургута погиб, будучи раздавленным катком во время работ по ремонту дорог. А в ноябре женщина попала под колеса снегоуборочной машины.