В Сургуте в честь Дня поэта проведут литературный семинар и научат писать стихи

18 февраля в рамках Дня поэта в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина пройдет семинар «Основы стихосложения: фонетическая сторона поэтического текста».
Семинар разделен на две части. Сначала вместе с гостями будут рассмотрены различные литературные аспекты:
- русская рифма: пути развития;
- ритм стихотворения, традиционные и нетрадиционные размеры;
- звукопись, эвфония, случаи нарушения благозвучности.
Далее гостям мероприятия предложат практическое задание «Анализ фонетической стороны художественного текста» и разбор стихотворений участников.
В роли ведущего выступит Виктор Гаврилов – кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологического образования и журналистики СурГПУ, член Союза писателей России, лауреат литературной премии имени поэта В.А. Макарова.
Начало семинара в 17:30.
Собственные стихотворения и заявки на участие можно отправить на электронный адрес proektcbs@admsurgut.ru. Запись действует и по телефону 24-20-46.