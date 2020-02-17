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​Информацию о найденном на сургутском рынке «Дружба» гранатомете связывают с дележкой бизнеса

Информация о найденных на складах сургутского оптового рынка «Дружба» гранатомёте и нескольких гранатах, распространяемая СМИ с 15 февраля, может быть связана со спором хозяйствующих субъектов, которые продолжают делить бизнес. Об этом ИА СИА-ПРЕСС рассказал один из арендаторов торгового комплекса.

В субботу, 15 февраля, агентство «Югра Pro» со ссылкой на инсайдера сообщило о том, что на оптовом рынке найден гранатомет с тремя выстрелами. В понедельник, 17 февраля, об этом же со ссылкой на собственный источник написало уральское агентство Ura.ru, добавив, что по факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, хранение, сбыт перевозка или ношение оружия»).

Однако корреспонденту ИА «СИА-ПРЕСС» не удалось официально подтвердить информацию ни о найденных боеприпасах, ни о возбуждении уголовного дела. По линии пресс-служб окружных УМВД и Росгвардии она не проходила, в управлении ФСБ по Тюменской области на телефонные звонки не ответили.

Арендатор рынка «Дружба», пожелавшая остаться неназванной, в беседе с корреспондентом агентства рассказала, что тоже слышала о найденном гранатомёте: «Не уверена, что это правда. Это больше похоже на продолжающуюся «войну хозяев». Они уже много лет ведут борьбу за рынок. Несколько лет мы жили спокойно. Но сейчас, видимо, вышли на свободу те, кого осудили десять лет назад после перестрелки. И все началось заново. Нам звонят: «ты ему не плати аренду, мне плати!». Я плачу тому, с кем официально заключен договор - Садраддину Гулуеву. Мы довольны нынешним управлением: территория рынка приведена в порядок, занимаются его развитием. Даже выставки собак проводят!».

В марте 2010 года на территории рынка «Дружба» произошла перестрелка, в которой пострадали два человека. Александр Ерохов, занимавший тогда пост начальника милиции общественной безопасности УВД Сургута, объяснил напряженную криминальную ситуацию в торговом комплексе спором хозяйствующих субъектов, идущим с 2001 года. В декабре 2010-го дело о беспорядках на рынке было передано в суд. В 2013 году на территории «Дружбы» произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали порядка 200 человек. Тогда полиция среагировала оперативно и жертв удалось избежать, хотя пострадавшие все же были.


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17 февраля в 12:13, просмотров: 1267, комментариев: 1


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Комментарии:
вера
не нравится
17 февраля в 23:04
вот и на рынок не походишь

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